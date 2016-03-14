Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Древнерусские забавы: в Нижнем Тагиле дзержинцы отметили Масленицу народными играми и песнями (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Древнерусские забавы: в Нижнем Тагиле дзержинцы отметили Масленицу народными играми и песнями (ФОТО)

14 марта 2016, 11:35Свободное времяТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»