Древнерусские забавы: в Нижнем Тагиле дзержинцы отметили Масленицу народными играми и песнями (ФОТО)

В последний день масленичной недели на Площади Славы собрались и дети, и взрослые. Гостей праздничных гуляний встречали веселые скоморохи и яркие ростовые куклы. В течение дня они развлекали тагильчан древнерусскими играми и забавами.

Больше всего гостям запомнились перетягивание каната, бег с коромыслом, прыжки в мешках и ходьба на ходулях. Маленькие участники народных гуляний весело проводили время на каруселях и в масленичных хороводах.

Один из самых зрелищных конкурсов – традиционные состязания на деревянном столбе. Тагильские богатыри должны были покорить его вершину.

Во время праздника на Площади Славы выступали творческие коллективы дворца им. Окунева. Закончились проводы зимы, как и полагается, сжиганием соломенного чучела.

Праздники - отличное время для прогулок. В такие дни на улицах появляется больше семей с детскими колясками, в городе играет музыка и слышен детский смех.