Жители Нижнего Тагила попрощались с зимой: на ФОКе «Президентский» прошел массовый праздник «Масленица. Перезагрузка» (ФОТО)
14 марта 2016, 10:25Свободное времяТимофей Данилов
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Погода на улице снова не радует: выпал снег, температура низкая. Но, несмотря на это, тагильчане весело попрощались с зимой на территории одного из самых масштабных спортивных комплексов города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Целый день гостей праздника ждали традиционные массовые гулянья: сожжение чучела, народные забавы, а также поедание главного блюда Масленицы – блинов.
Тагильчанам предлагали по-новому встретить весну. У ФОКа работали различные спортивные площадки: туристическая, шахматно-шашечная, фитнес и воркаут. А во время праздника выступали творческие коллективы ГДДТЮ и ГДМ.
А чтобы традиционное сжигание чучела выглядело более зрелищно, гостям праздника показали зажигательное фаер-шоу.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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