Жители Нижнего Тагила попрощались с зимой: на ФОКе «Президентский» прошел массовый праздник «Масленица. Перезагрузка» (ФОТО)

Целый день гостей праздника ждали традиционные массовые гулянья: сожжение чучела, народные забавы, а также поедание главного блюда Масленицы – блинов.

Тагильчанам предлагали по-новому встретить весну. У ФОКа работали различные спортивные площадки: туристическая, шахматно-шашечная, фитнес и воркаут. А во время праздника выступали творческие коллективы ГДДТЮ и ГДМ.

А чтобы традиционное сжигание чучела выглядело более зрелищно, гостям праздника показали зажигательное фаер-шоу.