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Жители Нижнего Тагила попрощались с зимой: на ФОКе «Президентский» прошел массовый праздник «Масленица. Перезагрузка» (ФОТО)
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Жители Нижнего Тагила попрощались с зимой: на ФОКе «Президентский» прошел массовый праздник «Масленица. Перезагрузка» (ФОТО)

14 марта 2016, 10:25Свободное времяТимофей Данилов
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