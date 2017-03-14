«Малахитовый квест» пройдет для школьников на набережной городского пруда в Нижнем Тагиле

24 марта на городской набережной нижнего Тагила пройдет массовое мероприятие для школьников 10-12 лет – «Малахитовый квест».

Команды из четырех-пяти человек будут проходить ряд испытаний. Чтобы найти ключ от тайника, им предстоит разгадывать загадки о малахите, самостоятельно сделать настоящую карту.

Организаторы мероприятия рассказали о том, что квест будет проходить не по всей «Малахитовой линии», периметр которой составляет 5,7 км, а только по ее небольшой части. За время квеста школьники смогут собрать карту маршрута полностью и самостоятельно прогуляться по ней.

Для всех участников «Малахитового квеста» организаторы приготовили памятные сувениры, а для команд-победителей – призы.

К участию приглашаются все желающие школьники в возрасте 10-12 лет. Регистрация команд производится по телефону 25-26-52 или по почте turizmnt@mail.ru. Необходимо указать фамилии, имена, отчества членов команды, их возраст, школы, где они учатся, и телефон для связи.

В 15 часов 24 марта около фонтана в Театральном сквере состоится сбор команд-участников.