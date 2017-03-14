Нижнетагильский Молодежный театр представит премьеру спектакля «С широко закрытыми глазами»

Новая работа Лауреата областного фестиваля «Браво» режиссера Татьяны Захаровой предоставит возможность зрителю стать свидетелем трагедии, в которой герои пьесы за одну ночь переживают целую жизнь.

Герои пьесы проживают настоящую жизнь всего за четыре часа – ночь накануне праздника «Ивана Купала». До этого момента у них не было жизни. Страх, одержимость, зависимость – эти чувства отравляют души персонажей и делают их своими заложниками Татьяна Захарова.

Постановка эксцентричного режиссера не случайно названа «С широко закрытыми глазами», хотя к фильму британского кинорежиссера Стенли Кубрика, наполненного откровенными сексуальными сценами, не имеет никакого отношения.

В авторском предисловии к пьесе Август Стриндберг настойчиво и с нескрываемой гордостью утверждает, что ему удалось создать новый характер: неопределенность ее происхождения по материнской линии и социальная закомплексованность, неадекватное половое воспитание, материальные осложнения в семье («жизнь в карете»), а также особая эмоциональная и физическая возбужденность.

Важнейший мотив судьбы героини — мотив падения, но происходящее с ней нельзя сводить к сюжету «падения» графини с лакеем. Сны героини говорят о том, что «пасть» ей, собственно, некуда — ведь влекущая ее роковая бездна гораздо глубже интрижки с лакеем.

Мне интересно исследовать то состояние, когда сильные эмоции и чувства в человеке сначала спят, как притихший вулкан, потом они подступаю к горлу, а потом происходит какой-то толчок и всё выплескивается наружу, всё вскрывается, взрывается. Герои пытаются понять, что с ними происходит, хотят, говоря грубым языком, как патологоанатомы разобрать Бога по кусочкам. А его невозможно разобрать, в него можно только верить. Я ставлю вопрос, проблему и мне интересно, как актёры будут выкручиваться. Что они придумают. Что произойдет дальше режиссер Татьяна Захарова.

Пережить новый опыт и ответить на поставленные вопросы по своему Молодежный театр приглашает зрителей 24 марта в 18.00 и 25 марта в 17.00 по адресу Ильича, 37.

Афиша спектакля «С широко закрытыми глазами»

В этом году театром был проведен Первый межрегиональный театральный фестиваль, разработан новый сайт и проводится ряд мероприятий по изменению бренда и стиля театра.

Цель нового театра – исследование современного мира театральными средствами.