Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нижнетагильский Молодежный театр представит премьеру спектакля «С широко закрытыми глазами»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Нижнетагильский Молодежный театр представит премьеру спектакля «С широко закрытыми глазами»

14 марта 2017, 09:50Свободное времяКамила Мориак
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?