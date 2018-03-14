Молодежный автопробег «Время побеждать» впервые прошел в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

14 марта в Нижнем Тагиле прошел молодежный автопробег «Время побеждать». В нем приняли участие представители творческих коллективов и лидеры молодежных движений.

Подобная акция в Нижнем Тагиле проводится впервые. 20 молодых людей в течение 5 часов посетили около 8 колледжей, ВУЗов и училищ, чтобы рассказать студентам о предстоящих выборах президента.

Как поясняют организаторы, специально для студентов была подготовлена молодежная программа, рассказывающая о важности голосования, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».