Жители Нижнего Тагила могут принять участие в фотопроекте «Живая победа» (ФОТО)

Чтобы стать участником реконструкции необходимо загрузить архивное фото и собственную фотографию на сайт проекта. Если фотоснимок будет выбран организаторами, то реквизиторы и художники воссоздадут фоны, мебель и одежду военных лет, а парикмахеры и гримёры повторят макияж и причёски 40-ых годов.