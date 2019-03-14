Грузинский модельер дал старт Неделе моды в Екатеринбурге

Наиболее запоминающимися образами первого дня стали девушки-матрешки и космические костюмы от уральских модельеров.

13 марта Неделю моды посетили 350 человек, наибольшее количество посетителей ожидается в субботу. Впервые на Неделе моды запланирован детский день, на него продано больше всего билетов, а среди юных участников заявлено 180 человек.