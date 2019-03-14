Грузинский модельер дал старт Неделе моды в Екатеринбурге

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13 марта в столице Урала открылась Неделя моды. Специальным гостем на мероприятии стал знаменитый грузинский модельер Джордж Шагашвили.
Сюжеты: Екатеринбург
Наиболее запоминающимися образами первого дня стали девушки-матрешки и космические костюмы от уральских модельеров.
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13 марта Неделю моды посетили 350 человек, наибольшее количество посетителей ожидается в субботу. Впервые на Неделе моды запланирован детский день, на него продано больше всего билетов, а среди юных участников заявлено 180 человек.
Среди юных участников не только модели, но и начинающие дизайнеры. Так, коллектив из 26 ребят представит свою коллекцию «Полосатый рейс». Также участие в показе примут дети из детского дома под руководством Полины Захожай, пишет Е1.
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