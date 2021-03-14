Сжигание чучела и конкурсы с призами. Как тагильчане отпраздновали масленицу

Мероприятие прошло у ДК «Юбилейный» на улице Фрунзе. Тагильчанам предлагалось участие в различных мероприятиях. Традиционный столб с выигрышами не поставили, но предложили участвовать в конкурсах. По результатам тагильчанам выдавали мешочки со случайным призом — от чая до сертификата в размере трех тысяч рублей. Жителям предлагали состязаться в метании дротиков в шарики, армрестлинге и других импровизированных «видах спорта».
После состязаний из мешочка доставали бумажки. Подарки давали различные. Дети могли выиграть посещение батуте или покататься на машинках. Одна из взрослых участниц выиграла сварочный аппарат, рассказала TagilCity.ru читательница.
Были организованны специальные зоны для фотографий. Собралось значительное количество людей, так как позволяла погода, отметила собеседница редакции.
На организованной сцене у ДК «Юбилейный» тагильчан развлекали различные творческие коллективы.
Наигравшись в конкурсах, жители устроили хоровод вокруг чучела. Затем его подожгли. По краям были выставлены небольшие фейерверки. Само чучело также горело с искрами и разноцветным дымом.
Не обошлось без казуса — чучело не сгорело полностью и сотрудникам МЧС пришлось «помогать» ему — они заталкивали остатки в огонь. После процедуры огонь был залит водой.