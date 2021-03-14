Сжигание чучела и конкурсы с призами. Как тагильчане отпраздновали масленицу

Мероприятие прошло у ДК «Юбилейный» на улице Фрунзе. Тагильчанам предлагалось участие в различных мероприятиях. Традиционный столб с выигрышами не поставили, но предложили участвовать в конкурсах. По результатам тагильчанам выдавали мешочки со случайным призом — от чая до сертификата в размере трех тысяч рублей. Жителям предлагали состязаться в метании дротиков в шарики, армрестлинге и других импровизированных «видах спорта».