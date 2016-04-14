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Сегодня в центре Нижнего Тагила состоялась противопожарная ярмарка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня в центре Нижнего Тагила состоялась противопожарная ярмарка (ФОТО)

14 апреля 2016, 16:55Свободное времяПавел Щербина
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