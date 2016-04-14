Сегодня в центре Нижнего Тагила состоялась противопожарная ярмарка (ФОТО)
14 апреля 2016, 16:55Свободное времяПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Свердловской области и Всероссийское добровольное пожарное общество.
Сюжеты: Нижний Тагил
На ярмарке демонстрировались различные противопожарные средства, а также средства гражданской обороны.
Под чутким вниманием со стороны сотрудников 9-го Отряда федеральной противопожарной службы с агитационными сценкам и миниатюрами выступали представители Дружины юных пожарных из школы №45.
К интересу всех прохожих и к радости детворы демонстрировалась современная противопожарная техника.
Данная ярмарка направлена на профилактику возникновения пожаров и пропаганду осторожного обращения с огнём пояснила журналисту TagilCity.ru сотрудница МЧС, одна из кураторов ярмарки.
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей