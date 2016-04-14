Сегодня в центре Нижнего Тагила состоялась противопожарная ярмарка (ФОТО)

На ярмарке демонстрировались различные противопожарные средства, а также средства гражданской обороны.

Под чутким вниманием со стороны сотрудников 9-го Отряда федеральной противопожарной службы с агитационными сценкам и миниатюрами выступали представители Дружины юных пожарных из школы №45.

К интересу всех прохожих и к радости детворы демонстрировалась современная противопожарная техника.

Данная ярмарка направлена на профилактику возникновения пожаров и пропаганду осторожного обращения с огнём пояснила журналисту TagilCity.ru сотрудница МЧС, одна из кураторов ярмарки.