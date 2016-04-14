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Школьница из Нижнего Тагила выступит в финале Всероссийского конкурса чтецов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьница из Нижнего Тагила выступит в финале Всероссийского конкурса чтецов

14 апреля 2016, 08:55Свободное времяТимофей Данилов
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