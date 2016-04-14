Школьница из Нижнего Тагила выступит в финале Всероссийского конкурса чтецов
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» проводится уже в 6-й раз. Участники вслух читают отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных авторов.
Ученица школы №5 Анастасия Шибаева успешно прошла школьный и городской этапы конкурса. На области Нижний Тагил представляли 9 чтецов. Но только Настя смогла стать победительницей.
Тагильчанка прочла отрывок из произведения «Повесть о Сонечке», написанного Мариной Цветаевой.
Теперь Настя поборется за победу финале конкурса чтецов. Лучшие юные чтецы России и других стран встретятся в Международном детском центре «Артек» с 3 по 24 мая. А суперфинал и награждение победителей состоится в начале лета в Москве.
Напомним, во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» участвуют школьники России и 30 различных стран. Раньше в умении читать прозу вслух соревновались только шестиклассники. В этом году в конкурсе приняли участие чтецы 5-10 классов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru