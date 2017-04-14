Дмитрий Харатьян примет участие в открытии фестиваля в честь Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

В настоящее время участники конкурса принимают участие в первом этапе состязания, он продлится до 21 апреля. Напомним, этап проходит заочно – собираются аудиоматериалы от авторов-исполнителей, солистов, ансамблей и других.

На открытие фестиваля в Нижний Тагил приглашен народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян, сообщают в пресс-службе Центральной городской библиотеки. Актёр исполнит произведения Булата Окуджавы.

Интересная культурная программа ожидает гостей и участников фестиваля. Так, по Нижнему Тагилу пройдут пешеходные экскурсии по проспекту Ленина и по улице Шамины (ныне Карла Маркса), которые тесно связаны с жизнью великого творца.