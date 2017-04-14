Дмитрий Харатьян примет участие в открытии фестиваля в честь Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
14 апреля 2017, 08:00Свободное время
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24 апреля в Нижнем Тагиле стартуют «Окуджавские дни». В библиотеках города состоится более 30 мероприятий, проводимых в рамках фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», - квесты, беседы, экскурсии, литературные вечера.
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящее время участники конкурса принимают участие в первом этапе состязания, он продлится до 21 апреля. Напомним, этап проходит заочно – собираются аудиоматериалы от авторов-исполнителей, солистов, ансамблей и других.
На открытие фестиваля в Нижний Тагил приглашен народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян, сообщают в пресс-службе Центральной городской библиотеки. Актёр исполнит произведения Булата Окуджавы.
Интересная культурная программа ожидает гостей и участников фестиваля. Так, по Нижнему Тагилу пройдут пешеходные экскурсии по проспекту Ленина и по улице Шамины (ныне Карла Маркса), которые тесно связаны с жизнью великого творца.
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