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Дмитрий Харатьян примет участие в открытии фестиваля в честь Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Харатьян примет участие в открытии фестиваля в честь Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

14 апреля 2017, 08:00Свободное время
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