Любителей экстремальной рыбалки на Тагильском и Выйском прудах призывают ценить свою жизнь и не выходить на лед (ФОТО)

Специалисты «Центра защиты населения» и МЧС организовали рейд безопасности по акватории Нижнего Тагила – Тагильскому и Выйскому прудах. Оказалось, что несмотря на многочисленные предупреждения, выставленные на берегу аншлаги о запрете прохода по льду любители опасной весенней рыбалки продолжают выходить на лед.

На территории Тагильского пруда напротив цирка была выявлена целая группа любителей экстремальной рыбалки на уже очень хрупком весеннем льду. Они расположились в разных местах: кто дальше, кто ближе к берегу. Один рыбак пришел половить рыбу с палаткой. Значит, планировал задержаться на пруду надолго.

До ближней группы сотрудники спасательной станции дошли пешком сами, провели разъяснительную беседу и вручили памятки об опасности нахождения на водных объектах весной. Тех, кто находился дальше, спасатели предупредили об опасности нахождения на льду по рупору.

Посередине Выйского пруда во время проведения рейда спасатели обнаружили двух рыбаков, сидящих прямо посередине водоема. На самом пруду и у берега уже были видны большие полыньи: в последнее время сильное потепление ускорило процесс таяния снега и льда. Любителей весеннего клева также предупредили об опасности, которая им угрожает во время такого экстремального времяпровождения.

Участники совместного рейда – сотрудники МЧС и спасательной станции – предупреждают тагильчан о том, что нужно ценить свою жизнь и не выходить на лед во время весеннего таяния, это становится опасным.