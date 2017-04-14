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Любителей экстремальной рыбалки на Тагильском и Выйском прудах призывают ценить свою жизнь и не выходить на лед (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Любителей экстремальной рыбалки на Тагильском и Выйском прудах призывают ценить свою жизнь и не выходить на лед (ФОТО)

14 апреля 2017, 18:50Свободное время
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