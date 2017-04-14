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Около 2 500 полицейских будут охранять порядок в Свердловской области во время празднования Пасхи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 2 500 полицейских будут охранять порядок в Свердловской области во время празднования Пасхи

14 апреля 2017, 13:40Свободное время
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