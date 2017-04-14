Около 2 500 полицейских будут охранять порядок в Свердловской области во время празднования Пасхи
14 апреля 2017, 13:40Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для охраны общественного порядка во время богослужений по случаю празднования Пасхи на Среднем Урале будет привлечено около 2 500 работников МВД и 100 сотрудников частных охранных предприятий. Помогать в этом им будут казаки, дружинники и бойцы Росгвардии.
Сюжеты: Екатеринбург
С 15 на 16 апреля около 73 000 православных жителей Среднего Урала объединит Пасха – главный праздник верующих. В 400 церквях Свердловской области состоятся ночные богослужения.
В областном управлении МВД уже создан и приступил к работе оперативный штаб по охране порядка во время праздничных мероприятий.
Перед ночными богослужениями, которые пройдут в храмах в ночь с 15 на 16 апреля, кинологи и сотрудники ОМОНа обследуют церкви и территории, которые к ним прилегают.
Впервые в уральской столице крестный ход возглавят 1 000 детей из воскресных школ и различных патриотических организаций Екатеринбурга, сообщает информационное агентство «Regnum».
© TagilCity.ru
городСвердловская областьпомощьПравославиедетиполициябезопасностьМВДохранаказакиРосгвардияКрестный ходЧОПбогослужениепасхаобщественный порядокпорядокуправление мвдштабправославный праздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей