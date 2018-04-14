Нижнетагильские школьники приняли участие в «космическом» квесте
14 апреля, 14:05Свободное время
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Школьники из 20 учебных заведений Нижнего Тагила приняли участие в квесте, посвященном Дню космонавтики и 85-летию Дзержинского района. Мероприятие прошло 13 апреля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята должны были выполнить 10 различных заданий, которые ожидали их по маршруту следования от РЦ «Россия» до площади Славы.
После мероприятий на свежем воздухе школьники переместились в кинозал, где посмотрели фильм о космонавтике. Все участники получили памятные подарки.
Школьники и преподаватели рассказали, что поддерживают инициативу проведения активных и познавательных мероприятий и с удовольствием приняли бы участие в других квестах, пишет «Тагильский рабочий».
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