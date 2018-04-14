Нижнетагильские школьники приняли участие в «космическом» квесте

Ребята должны были выполнить 10 различных заданий, которые ожидали их по маршруту следования от РЦ «Россия» до площади Славы.

После мероприятий на свежем воздухе школьники переместились в кинозал, где посмотрели фильм о космонавтике. Все участники получили памятные подарки.

Школьники и преподаватели рассказали, что поддерживают инициативу проведения активных и познавательных мероприятий и с удовольствием приняли бы участие в других квестах, пишет «Тагильский рабочий».