Трамвайная экскурсия пройдёт в Нижнем Тагиле днём 14 апреля
14 апреля, 09:30Свободное время
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14 апреля в Нижнем Тагиле пройдёт очередная трамвайная экскурсия. Все желающие тагильчане могут стать участниками познавательного мероприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отправление трамвая с экскурсоводом запланировало на 14:16 от остановки «Островского». Состав проследует по маршруту №3 через Выю и Красный Камень.
Организаторы обещают, что тагильчанам расскажут о важных вехах истории города, а также напомнят о роли Демидовых в основании и развитии Нижнего Тагила.
Слушатели смогут поучаствовать в розыгрыше призов, приняв участие в викторине «Правда или вымысел». Все пассажиры получат подарки от Центра развития туризма Нижнего Тагила.
Следующая экскурсия запланирована на 28 апреля.
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