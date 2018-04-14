Трамвайная экскурсия пройдёт в Нижнем Тагиле днём 14 апреля

Отправление трамвая с экскурсоводом запланировало на 14:16 от остановки «Островского». Состав проследует по маршруту №3 через Выю и Красный Камень.

Организаторы обещают, что тагильчанам расскажут о важных вехах истории города, а также напомнят о роли Демидовых в основании и развитии Нижнего Тагила.

Слушатели смогут поучаствовать в розыгрыше призов, приняв участие в викторине «Правда или вымысел». Все пассажиры получат подарки от Центра развития туризма Нижнего Тагила.

Следующая экскурсия запланирована на 28 апреля.