Екатеринбургская любовница рэпера Гуфа заявила об изнасиловании

Как указано в заявлении, фото которого Яна Шевцова выложила в соцсети, в рамках гастролей она выступила в трех ночных клубах Ханты-Мансийска. Что произошло после концерта в последнем заведении, она не помнит. Утром она проснулась в отеле, на своем теле она обнаружила следы насильственных действий. В номере вместе с ней находился сотрудник ночного клуба.