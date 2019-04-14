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Екатеринбургская любовница рэпера Гуфа заявила об изнасиловании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургская любовница рэпера Гуфа заявила об изнасиловании

Вчера, 10:30Свободное времяФото: личная страница во ВКонтакте Яны Шевцовой/vk.com/yanashevczova
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