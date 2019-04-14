Екатеринбургская любовница рэпера Гуфа заявила об изнасиловании
Бывшая подруга Гуфа из Екатеринбурга написала заявление в полицию об изнасиловании, пишет «Стар-хит».
Яна Шевцова утверждает, что ее изнасиловал сотрудник ночного клуба в Ханты-Мансийске.
Как указано в заявлении, фото которого Яна Шевцова выложила в соцсети, в рамках гастролей она выступила в трех ночных клубах Ханты-Мансийска. Что произошло после концерта в последнем заведении, она не помнит. Утром она проснулась в отеле, на своем теле она обнаружила следы насильственных действий. В номере вместе с ней находился сотрудник ночного клуба.
Как утверждает девушка, в клубе она пила только сок и воду. Она считает, что ей подсыпали какое-то вещество в напитки. По заявлению Шевцовой проводится проверка.
Яну Шевцову связывали романтические отношения с рэпером Гуфом. Девушка заявляла, что беременна от певца. Также она являлась участницей телепроекта «Дом-2».