Екатеринбурженка стала «Первой Вице-мисс» на конкурсе красоты в Москве
Вчера, 09:59Свободное времяФото: missrussia.ru
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13 апреля в Москве прошел конкурс красоты «Мисс Россия-2019». Представлявшая Екатеринбург участница получила титул «Первая Вице-мисс», сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Титул «Мисс Россия» получила Алина Санько из Ростовской области.
В этом году Екатеринбург на конкурсе красавиц представляла Арина Верина. Елена Пановикова из Тобольска удостоилась приза зрительских симпатий.
Арина Верина учится на педагога-хореографа. В 2018 году она стала «Мисс Екатеринбург». Кроме денежного приза и диадемы, екатеринбурженка получит возможность получить образование в любом вузе России.
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