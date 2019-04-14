Екатеринбурженка стала «Первой Вице-мисс» на конкурсе красоты в Москве

В этом году Екатеринбург на конкурсе красавиц представляла Арина Верина. Елена Пановикова из Тобольска удостоилась приза зрительских симпатий.

Арина Верина учится на педагога-хореографа. В 2018 году она стала «Мисс Екатеринбург». Кроме денежного приза и диадемы, екатеринбурженка получит возможность получить образование в любом вузе России.