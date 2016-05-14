«Мы от Александра Васильевича»: КВНщики из тагильской команды «Урал» выиграли четвертьфинал Премьер-лиги (ФОТО)

На приветствии тагильская команда с юмором обыграла свое появление в «премьерке» после Высшей лиги. Например, обратились к ведущему с фразой: «Мы к Вам от Александра Васильевича».

«Урал» уверенно обыграл всех своих соперников и занял первое место по итогам игры. Дата телеэфира будет известна позже. Сейчас тагильскую команду ждет полуфинал, который состоится 15-16 июня.

Напоминаем, в марте «Урал» участвовал в 1/8 финала Высшей лиги КВН. Тогда команда выбыла из борьбы, заняв последнее место.

Однако тагильчане продолжили покорять юмористический олимп в премьерке - это вторая по статусу телевизионная лига КВН, которую ведет сын основателя Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова. Добавим, что «Урал» - первая в истории тагильская команда, сыгравшая в «вышке» КВН.