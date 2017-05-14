Молодежный театр Нижнего Тагила завершает 24-й театральный сезон уникальным аукционом (ФОТО)

В уходящем сезоне коллектив «Молодежного театра» провел шесть премьер, тем самым репертуар театра пополнился новыми спектаклями русской и зарубежной драматургии для разных возрастов.

Закрытие 24-го сезона будет отмечено новыми спектаклями, уникальным аукционом и 2-часовым концертом живой музыки. Все средства, которые будут выручены от продажи билетов и вещей на аукционе будут направлены на ремонт фойе театра.

В качестве лотов на аукционе будут представлены интересные вещицы, имеющие уникальную историю – предметы реквизита, сувениры и работы художников.

Во время закрытия сезона зрители разных возрастов смогут увидеть три спектакля разной тематики: военную драму «Вдовий пароход», любовную драму «С широко закрытыми глазами» и детский спектакль «Коломбина».

На разных площадках театра будут работать: фотозона, организованная в специально украшенной для этого комнате, с профессиональным фотографом; визажист.

Концерт живой музыки состоится на сцене молодежного театра во время закрытия. На нем выступят три музыкальные группы. Прозвучит музыка различных направлений и стилей - рок, фолк, кантри, блюз и другие.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра

Стоимость билетов на вечерние спектакли:

26 мая в 18:00 – 200 рублей.

27 мая в 17:00 - 200 рублей.

Стоимость билетов на детский спектакль:

28 мая – 120 рублей – для детей до 14 лет и 130 рублей для взрослого.

Стоимость единого билета на вечернюю программу 28 мая в 16:00 - 250 рублей.

Также все желающие могут пожертвовать деньги на благотворительность и помочь театру с помощью перевода денежных средств на лицевой счет театра:

Номер карты Сбербанка: 2202 2001 3761 5611.

Номер счета: 40817810416546711313.

Для приобретения билетов можно позвонить заранее по телефонам: 33 59 50 и 33-47-40, 8 9826 656 82 44. Купить билеты можно прямо перед началом мероприятия.