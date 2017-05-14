Вопросы развития фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» в Нижнем Тагиле обсуждались на состоявшейся пресс-конференции (ФОТО)

В рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса, посвященного творчеству Булата Окуджавы, в городском драмтеатре состоялась пресс-конференция. Организаторы фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» рассказали о настоящем и будущем творческого конкурса в Нижнем Тагиле.

В 2017 году в данном культурном мероприятии приняли участие более 100 человек, настоящих «послов авторской песни». Это и солисты, и целые музыкальные коллективы, и чтецы, и самодеятельные композиторы.

На второй тур, который проходил в Нижнем Тагиле, съехались 40 человек, отобранных из общего числа участников. Они приехали из разных уголков России – Свердловской, Тюменской, Курганской, Тверской областей, Пермского края и Крыма.

Для них были созданы очень комфортные условия. Проживание и питание для участников организаторы предоставляют бесплатно. Лауреаты получают значительные денежные премии. Дипломанты получают в подарок современные компьютерные девайсы.

Будущее фестиваля не ограничивается только музыкой. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов дал поручение до 2020 года привести в порядок и официально открыть литературно-музейный центр «Дом Окуджавы». Средства на эти цели будут выделены из городского бюджета.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отметил: региональные власти тоже примут участие в финансировании этого культурного проекта. На пресс-конференции присутствовал и заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров, сообщает пресс-служба администрации города.

Во время пресс-конференции Дмитрий Харатьян пообещал приехать на официальное открытие «Дома Окуджавы». Сегодня для тагильчан и гостей города он проведет творческий вечер по произведениям Булата Окуджавы.

Фото: Администрация Нижнего Тагила