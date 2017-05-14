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Вопросы развития фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» в Нижнем Тагиле обсуждались на состоявшейся пресс-конференции (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вопросы развития фестиваля «Возьмемся за руки, друзья…» в Нижнем Тагиле обсуждались на состоявшейся пресс-конференции (ФОТО)

14 мая 2017, 10:05Свободное время
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