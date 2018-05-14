Изображение нижнетагильского музея-завода им. Куйбышева появится на значке (ФОТО)

Александр Сафронов рассказал, что Нижний Тагил практически не отражен в сувенирной продукции, и авторы идеи решили это исправить.

Создатели значка также отметили, что нижнетагильский завод под открытым небом выглядит необычно и является памятником горнозаводскому прошлому Урала. Именно поэтому они избрали его в качестве объекта для изготовления значка.