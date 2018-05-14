Отключение отопления началось в Нижнем Тагиле 14 мая

14 мая в Нижнем Тагиле завершается отопительный сезон. Системы отопления отключат сначала в жилых домах, затем последуют отключения в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения.

На теплосетях будут проводиться гидравлические испытания и гидропромывки, в связи с чем будет отключена подача горячей воды.

Постепенно отопление отключат во всех районах Нижнего Тагила. По словам жителей Выи, ВМЗ и ГГМ, батареи в их квартирах остыли сегодня в районе обеда.

Жители Вагонки сообщили, что к 14.00 ул. Зари отключена от отопления частично, как и центр города: на ул. Газетной отопление еще есть, а в домах на ул. Мира и ул. Строителей батареи холодные.