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Одна из главных концертных площадок Екатеринбурга сообщила о закрытии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Одна из главных концертных площадок Екатеринбурга сообщила о закрытии

Сегодня, 08:19Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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