Одна из главных концертных площадок Екатеринбурга сообщила о закрытии

Мы расстаёмся. Так вышло. Таковы обстоятельства. И мы хотим достойно с вами попрощаться. Мы хотим сделать последний глоток воздуха,написано в группе концертной площадки в соцсети.

Также в обращении к екатеринбуржцам сказано, что всех гостей, от 18 до 35 лет, объединяла свобода, она помогала организаторам мероприятий понимать своих гостей, это отражалось в выборе музыки, постановке шоу и помогало концерт хлоллу двигаться вперед.

Как пояснил корреспондентам Е1 владелец помещения, где расположен концерт-холл, Олег Кумыш, сейчас необходимо менять концепцию заведения. Он рассказал, что требуется несколько миллионов рублей вложений, чтобы сделать площадку «культурнее, безопаснее и комфортнее». Помимо этого, он пояснил, что у «Свободы» закончилась лицензия на алкоголь и они просят продления аренды на год, чтобы вновь ее получить. Однако владелец площадей не готов заключать договор на такой срок.