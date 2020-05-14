Роструд выявил нарушения на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле
В ходе проверки Роструда, начавшейся 3 марта, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле был выявлен ряд нарушений. В данное время предприятие исполняет выданные предписания.
Согласно отчёту Роструда, сотрудники завода были допущены до выполнения работ без психиатрического освидетельствования. Кроме того, начальник участка, согласно журналу выдачи ключ-бирок, привлекался к сверхурочной работе в феврале и марте 2020 года. Данная деятельность не учтена в табелях рабочего времени и не оплачена как сверхурочная. Также Роструд обнаружил нарушение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок — дверь не была закрыта на замок. Как сообщается в отчете, это нарушение было устранено в ходе проверки.
Как пояснили TagilCity.ru на предприятии, выданные Рострудом предписания устраняются в установленные нормативными актами РФ сроки. Часть нарушений была устранена в ходе проверки.
По российскому законодательству сотрудники ряда профессий промышленных предприятий подлежат обязательному психиатрическому освидетельствованию. Его проводят врачи лицензированной медицинской организации. Для безусловного выполнения соответствующих положений Трудового кодекса РФ создан график прохождения освидетельствования сотрудников предприятия. Он выполняется, рассказали в пресс-службе УВЗ.
Напомним, в июле 2019 года в ходе проверки Росприроднадзора на УВЗ выявлены нарушения — завод предоставил недостоверную информацию об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. Не согласившись с предписанием, предприятие обратилось в суд и оспорило решение ведомства.