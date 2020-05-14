Роструд выявил нарушения на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

Согласно отчёту Роструда, сотрудники завода были допущены до выполнения работ без психиатрического освидетельствования. Кроме того, начальник участка, согласно журналу выдачи ключ-бирок, привлекался к сверхурочной работе в феврале и марте 2020 года. Данная деятельность не учтена в табелях рабочего времени и не оплачена как сверхурочная. Также Роструд обнаружил нарушение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок — дверь не была закрыта на замок. Как сообщается в отчете, это нарушение было устранено в ходе проверки.