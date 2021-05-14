Два спектакля из Екатеринбурга покажут в Нижнем Тагиле в июне

Два спектакля из Екатеринбурга покажут в Нижнем Тагиле в июне
Два спектакля из Екатеринбурга покажут в Нижнем Тагиле в июне
Сегодня, 19:19Свободное времяФото: 1mediainvest.ru
Нижнетагильский и Екатеринбургский театры кукол в июне примут участие в региональном обменном гастрольном проекте, который был реализован с помощью министерства культуры Свердловской области.

Кукольники из уральской столицы смогут выступить перед тагильчанами 18 и 19 июня. В первый день в Нижнем Тагиле покажут спектакль «Курочка Ряба», а на следующий день трагикомедию «Хармс», которая стала одной из самых громких премьер прошлого театрального сезона в Екатеринбурге, сообщает Центр развития туризма Нижний Тагил.

Отмечается, что тагильские кукольники также приедут в Екатеринбург в конце июня. Они покажут спектакли «Федорино горе» и «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек».

Напомним, помимо Театра кукол, еще два нижнетагильских театра проведут обменные гастроли в 2021 году по Свердловской области.

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