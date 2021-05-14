Мамонты «поселились» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Три фигурки мамонтов были доставлены в экопарк у школы № 100 на ГГМ в Нижнем Тагиле. Их привезли на грузовом автомобиле и выгружали манипулятором. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что создание нового парка это «ноу-хау» Нижнего Тагила. Планируется, что парк будет создаваться совместно с жителями, рядом с новостройками и новой школой. Дети будут видеть как развивается район и парк.