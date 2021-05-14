Мамонты «поселились» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Мамонты «поселились» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
Мамонты «поселились» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:34Свободное времяФото: TagilCity.ru
Топиарные фигурки мамонтов появились в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле.

Три фигурки мамонтов были доставлены в экопарк у школы № 100 на ГГМ в Нижнем Тагиле. Их привезли на грузовом автомобиле и выгружали манипулятором. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что создание нового парка это «ноу-хау» Нижнего Тагила. Планируется, что парк будет создаваться совместно с жителями, рядом с новостройками и новой школой. Дети будут видеть как развивается район и парк.

Видео:TagilCity.ru

Это не просто мамонты. Это семья. Они символизируют и олицетворяют собой любовь. В какой-то степени, это часть воспитательного процесса,рассказал Николай Смирнов.

Мамонты выполнены из экологичных и долговечных материалов, которые безопасны для детей. Внутри металлический каркас, покрытый пластиком. Снаружи он обшит искусственной травой.

Фото:TagilCity.ru

Утащить или уронить мамонтов будет нереально, только краном. По низу конструкции металлическое основание, которое будет закреплено в землю анкерами, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, покупку фигурок мамонтов одобрила мэрия. На них были потрачены 1,15 миллиона рублей.

Сюжеты:
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