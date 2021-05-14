Мамонты «поселились» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Три фигурки мамонтов были доставлены в экопарк у школы № 100 на ГГМ в Нижнем Тагиле. Их привезли на грузовом автомобиле и выгружали манипулятором. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что создание нового парка это «ноу-хау» Нижнего Тагила. Планируется, что парк будет создаваться совместно с жителями, рядом с новостройками и новой школой. Дети будут видеть как развивается район и парк.
Это не просто мамонты. Это семья. Они символизируют и олицетворяют собой любовь. В какой-то степени, это часть воспитательного процесса,рассказал Николай Смирнов.
Мамонты выполнены из экологичных и долговечных материалов, которые безопасны для детей. Внутри металлический каркас, покрытый пластиком. Снаружи он обшит искусственной травой.
Утащить или уронить мамонтов будет нереально, только краном. По низу конструкции металлическое основание, которое будет закреплено в землю анкерами, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, покупку фигурок мамонтов одобрила мэрия. На них были потрачены 1,15 миллиона рублей.