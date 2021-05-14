Музеи Нижнего Тагила вошли в топ-10 самых посещаемых в Свердловской области

Музеи Нижнего Тагила вошли в топ-10 самых посещаемых в Свердловской области
Музеи Нижнего Тагила вошли в топ-10 самых посещаемых в Свердловской области
Сегодня, 21:00Свободное времяФото: 1mediainvest.ru
Жители Свердловской области стали чаще посещать музеи, в которых представлена военная техника, и те, которые связаны с историей и развитием региона. В топ-10 вошли музеи Нижнего Тагила.

Также наиболее востребованные культурные композиции находятся в музеях Верхней Пышмы, Березовского и Полевского, сообщает пресс-служба МегаФона на Урале. Отмечается, что с начала 2021 года число людей, заинтересовавшихся историческими экспонатами, выросло на 10%.

В десятку популярных музеев вошли Нижнетагильский музей изобразительных искусств, дом-музей П. П. Бажова в Сысерти, Ирбитский музей мотоциклов и другие.

В районе Невьянской наклонной башни и Нижнетагильского музея изобразительных искусств люди наиболее часто высказываются в социальных сетях и мессенджерах, а голосовые трансляции ведутся в музее бронетанковой техники в Нижнем Тагиле и Новоуральском историко-краеведческом музее.

Напомним, картина Рафаэля Санти «Святое семейство» или «Тагильская мадонна» четыре месяца гастролировала и в апреле вернулась в Нижний Тагил.

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Нижний Тагил
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