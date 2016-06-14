В день празднования Дня России представители СДР подарили тагильчанам ленточки с триколором (ФОТО)

С 1992 года День России отмечается именно 12 июня. Это День, когда была принята Декларация о государственной независимости РСФСР. Во время празднования проходят акции и праздничные мероприятия патриотической направленности.

Никита Бородин, руководитель местного отделения общественной организации Союза добровольцев России, высказал свои впечатления по случаю главного праздника России. Он отметил, что День России особенно важен для молодежи, потому что современное молодое поколение – практически ровесники этого праздника. А также добавил, что этот праздник отмечается не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, где проживают россияне, считающие себя патриотами и желают своей исторической родине процветания и дальнейшего развития.