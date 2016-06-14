В Свердловской области спасатели ищут пропавших туристов
14 июня 2016, 10:35Свободное время
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Вчера, 13 июня, к спасателям города Карпинск обратились туристы с сообщением о пропаже троих человек. Среди них - 10-летняя девочка.
Группа из 20 человек намеревалась пройти по маршруту «Казанский Камень». Спустя 10 километров в этом направлении, туристы решили вернуться на турбазу «Звезда». Однако трое человек отстали от группы. Поиски своими силами результатов не дали.
В настоящее время главное управление МЧС Свердловской области ведет поиск пропавших туристов. В мероприятиях задействованы 9 спасателей и 20 туристов-волонтеров Карпинска, сообщается на сайте ГУ МЧС России.
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