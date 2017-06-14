Hi-tech новинки, робот-чемодан, симулятор корабля «Союз» ждут гостей фестиваля Alfa Future People в Нижегородской области

Как всегда на фестивале будет раскрыта тема эволюции, на этот раз она будет посвящена 60-летию со дня запуска первого искусственного спутника нашей планеты. Именно поэтому для гостей компанией «Авиаком» создан симулятор корабля «Союз». Каждый желающий сможет ощутить себя космонавтом.

Также гости смогут поучаствовать в создании роботов и попрактиковаться в кибер-игре. Посетители секции увидят обновленную версию двуногого робота Any Walker, это техническое чудо способно двигаться по любой поверхности.

Фестиваль не оставит равнодушными любителей виртуальной реальности. Для них оборудуют сразу две зоны. Компания Play Station, являющаяся партнером Alfa Future People, организует зону площадью 400 квадратных метров, где представит свои новинки. Парк виртуальных развлечений ARena Space познакомит гостей сразу с несколькими новинками. Среди них игровая площадка, площадки для игр с управлением жестами в шлеме виртуальной реальности. Благодаря киномодулю киноманы смогут насладиться фильмами в формате 360 градусов.

Поклонникам здорового образа жизни предлагается посетить выставочный модуль компании «Инвитро», она презентует биопринтер, способный печатать в космосе. Свои разработки на стенде представит Нижегородский институт Лобачевского. Благодаря компании Star Smile, посетители узнают, как используется 3D-печать, исследуют состояние своей ЦНС и пройдут тест на предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Уделить внимание рекомендуется и специальному гостю из Великобритании - проекту Vochlea, это - аппаратно-программная платформа, позволяющая преобразовывать голос человека в звучание музыкальных инструментов.

Также посетители мероприятия смогут поучаствовать в танцевальных баттлах и караокэ-баттлах. Эту возможность им предоставляет компания Sony Electronics. И, конечно же, не стоит забывать про лекторий, там выступят самые известные спикеры из мира технологий.

Организаторы Alfa Future People ежегодно все больше развивают и раскрывают тему технологий. Неизменной остается возможность в партнерстве с Masterсard оказаться на территории безналичного расчета– оплачивать покупки здесь можно только картами.

Комфорт, безопасность, оперативность и технологичность – все это о Alfa Future People 2017!