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Hi-tech новинки, робот-чемодан, симулятор корабля «Союз» ждут гостей фестиваля Alfa Future People в Нижегородской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hi-tech новинки, робот-чемодан, симулятор корабля «Союз» ждут гостей фестиваля Alfa Future People в Нижегородской области

14 июня 2017, 13:10Свободное время
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