Тагильчане смогут увидеть каменные пейзажи на новой выставке в музее природы

Пейзажные и сюжетные композиции, по заверению организаторов, принесут посетителям эстетическое наслаждение.

Кстати, пейзажные камни встречаются довольно редко в природе. Их следует рассматривать как уникальное творение. К таким камням относятся яшма, серпентинит, мрамор, скарн, известняк, офикальцит, агат, оникс, родонит и многие другие.

Над композицией, можно сказать, работают два художника – природа и камнерез. Одним из таких мастеров является Анатолий Панфилов, ведущий ювелир Урала, член совета дизайнеров России. В его коллекции насчитывается около 60-ти образцов творчества художника и природы.

Выставка откроется в музее природы и охраны окружающей среды в 16:00.