Тагильчане смогут увидеть каменные пейзажи на новой выставке в музее природы
14 июня 2017, 07:30Свободное время
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Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 15 июня открывает выставку «Каменные грёзы». В экспозиции будут представлены горные породы и минералы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пейзажные и сюжетные композиции, по заверению организаторов, принесут посетителям эстетическое наслаждение.
Кстати, пейзажные камни встречаются довольно редко в природе. Их следует рассматривать как уникальное творение. К таким камням относятся яшма, серпентинит, мрамор, скарн, известняк, офикальцит, агат, оникс, родонит и многие другие.
Над композицией, можно сказать, работают два художника – природа и камнерез. Одним из таких мастеров является Анатолий Панфилов, ведущий ювелир Урала, член совета дизайнеров России. В его коллекции насчитывается около 60-ти образцов творчества художника и природы.
Выставка откроется в музее природы и охраны окружающей среды в 16:00.
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