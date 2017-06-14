Уникальное состязание - «Гонка героев: Новая Высота» - впервые пройдёт в Нижнем Тагиле 24 июня

«Гонка героев» - уникальная спортивная гонка всероссийского масштаба, которая этим летом впервые пройдет в Нижнем Тагиле на горе Белая.

Наверняка многие тагильчане могли видеть в социальных сетях фотографии усталых, но удовлетворённых, грязных, но счастливых друзей и подписчиков, участвовавших в «Гонке героев» в других городах и регионах. Теперь возможность участия появилась и у тагильчан. Чтобы испытать себя им больше не придётся ехать в Екатеринбург или другой город-миллионник.

Чем объясняется популярность «Гонки героев» во всей России? Почему все большее количество жителей нашей страны предпочитают её традиционному для летних выходных отдыху, вроде спиртного и шашлыков?

Дело в том, что «Гонка героев» - это не только испытание себя, но и увлекательное приключение, адреналин, драйв и работа в команде. Возможность вырваться из рутины, преодолеть физические и ментальные границы, раскрыть свой потенциал.

«Гонка героев: Новая Высота», которая состоится на горе Белая в Нижнем Тагиле, примечательна тем, что получить удовольствие от участия в ней смогут не только опытные спортсмены, но и все желающие с любым уровнем спортивной подготовки.

По словам организаторов - «Гонка героев: Новая Высота» - это абсолютно новый формат, вобравший в себя всё лучшее от изначальной «Гонки героев», которая была вдохновлена испытаниями для подготовки бойцов спецподразделений. В то же время этот формат более спортивный, ориентированный на широкую аудиторию, интересующуюся спортом и ведущую активный образ жизни.

«Гонка героев: Новая Высота» - это спортивный праздник для всей семьи, ориентированный на спортивное прохождение маршрута с препятствиями. Кроме самого маршрута протяжённостью 9,1 км, для участников и гостей мероприятия также будет предусмотрена большая фан-зона, в которой будут площадки для картинга, пейнтбола, воркаут-зона, фудкорт, большое количество развлечений для спортсменов любого возраста рассказала журналистам TagilCity.ru специалист по связям с общественностью «Центра спортивных мероприятий» - Татьяна Акаткина.

«Гонка героев: Новая Высота» предусматривает два вида участия: чемпионат и массовый старт. Если в массовый старт рассчитан на самую широкую аудиторию и главное в нём - веселье и драйв, то в чемпионате на том же маршруте требования к участникам значительно более строгие. Им запрещено обходить препятствия, все нарушения фиксируются и влияют на время.

Чтобы стать участником этого грандиозного спортивного праздника необходимо перейти на сайт «Гонки героев». Выбрать наиболее подходящий для себя формат участия - массовый старт или чемпионат. А затем оформить заказ на билет. Там же на сайте можно ознакомиться с подробными условиями соревнований и возможными ограничениями.