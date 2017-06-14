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Уникальное состязание - «Гонка героев: Новая Высота» - впервые пройдёт в Нижнем Тагиле 24 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уникальное состязание - «Гонка героев: Новая Высота» - впервые пройдёт в Нижнем Тагиле 24 июня

14 июня 2017, 15:40Свободное времяПавел Щербина
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