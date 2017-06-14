Восемь новых скульптур появятся в исторической части Нижнего Тагила ко Дню города

В Нижнем Тагиле стартовал III симпозиум городской скульптуры. В нем авторам навигационных композиций предстоит выполнить работы из сварного металла, которые займут свое место в исторической части города. Из представленных работ 12 авторов из Нижнего Тагила, Березовского, Невьянска, Санкт-Петербурга и казахстанского города Актобе выбрано восемь работ.

В середине июля художники приступят к воплощению своих скульптур, а первого августа состоится их приемка. Управление архитектуры и градостроительства определит для каждой композиции место, где будут установлены скульптурные композиции ко Дню города.

Среди работ-победителей - два уличных туристических указателя, композиции «Лисья гора», «Разносчик газет», «Вшивая горка» и «Кукольный театр». В Комсомольском сквере может появиться скульптура, указывающая на Старобазарную площадь, а на здании музея изобразительных искусств – объемная копия произведения русско-французской художницы Александры Экстер «Движение плоскостей».