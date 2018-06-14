День, когда началась война: 22 июня в Нижнем Тагиле раздадутся сирены
14 июня, 08:00Свободное время
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22 июня в Нижнем Тагиле будут раздаваться сирены. Установки региональной системы оповещения будут включены в связи с указом губернатора региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Указ носит название «О проведении на территории Свердловской области Минуты памяти в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны».
Включение электросирены произойдёт в 12:00 по местному времени, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
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