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День, когда началась война: 22 июня в Нижнем Тагиле раздадутся сирены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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День, когда началась война: 22 июня в Нижнем Тагиле раздадутся сирены

14 июня, 08:00Свободное время
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