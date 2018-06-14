Горячая вода будет отключена в микрорайоне Северный в Нижнем Тагиле

Подача горячего водоснабжения в микрорайоне Северный будет отключена в рамках подготовки теплоснабжающего источника к отопительному сезону 2018-2019 гг.

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, воды у жителей микрорайона не будет с 16 июля по 6 августа.