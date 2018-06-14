Горячая вода будет отключена в микрорайоне Северный в Нижнем Тагиле
14 июня, 21:10Свободное время
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В Нижнем Тагиле в микрорайоне Северный с 16 июля по 6 августа будет отключено горячее водоснабжение.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подача горячего водоснабжения в микрорайоне Северный будет отключена в рамках подготовки теплоснабжающего источника к отопительному сезону 2018-2019 гг.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, воды у жителей микрорайона не будет с 16 июля по 6 августа.
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