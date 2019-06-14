В Нижнем Тагиле пройдут «Чистые игры»

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Соревнования по сбору мусора «Чистые игры» состоятся в Нижнем Тагиле 21 июля в 18.00 на набережной Выйского пруда, сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
В состязании могут принять участие команды от двух до четырех человек, тагильчанам нужно собрать как можно больше мусора. Помощь в вывозе мусора окажет компания «Рифей». Участников состязания ждут призы от сети супермаркетов и пикник на свежем воздухе.
Все желающие могут остаться ночевать в палатках и на следующий день принять участие в слете туристов «Искры костра».
Соревнования пройдут на левом берегу пруда (за микрорайоном Пырловка), добраться можно будет на автобусе с логотипом «Чистые игры» на лобовом стекле. Автобус курсирует до остановки «Кинотеатр «Урал». Желающим посоревноваться необходимо заполнить регистрационную форму.
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