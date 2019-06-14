В Нижнем Тагиле пройдут «Чистые игры»

В состязании могут принять участие команды от двух до четырех человек, тагильчанам нужно собрать как можно больше мусора. Помощь в вывозе мусора окажет компания «Рифей». Участников состязания ждут призы от сети супермаркетов и пикник на свежем воздухе.

Все желающие могут остаться ночевать в палатках и на следующий день принять участие в слете туристов «Искры костра».