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Юные тагильчане почтили память погибших 24 года назад пограничников в Таджикистане (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане почтили память погибших 24 года назад пограничников в Таджикистане (ФОТО)

14 июля 2017, 07:00Свободное время
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