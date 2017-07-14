Юные тагильчане почтили память погибших 24 года назад пограничников в Таджикистане (ФОТО)

13 июля 1993 года российские пограничники 11 часов противостояли таджикским и афганским боевикам, потеряв при этом 25 человек.

В мероприятии памяти приняли участие юные тагильчане из военно-патриотического клуба «Ратник». Организаторы намеревались напомнить молодому поколению об уважении и любви к Родине.

Началось памятное мероприятие минутой молчания, затем прошли соревнования. Участниками стали три команды - одна из Невьянска и две из Нижнего Тагила. Ребята стреляли из ружья, отвечали на вопросы викторины. Организаторы заверили, что подобные патриотические мероприятия будут проводиться в городе ещё много раз.