Юные тагильчане почтили память погибших 24 года назад пограничников в Таджикистане (ФОТО)
14 июля 2017, 07:00Свободное время
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Накануне сотрудники тагильской полиции провели памятное мероприятие, посвященное трагическому событию – Бою на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда Группы Пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 июля 1993 года российские пограничники 11 часов противостояли таджикским и афганским боевикам, потеряв при этом 25 человек.
В мероприятии памяти приняли участие юные тагильчане из военно-патриотического клуба «Ратник». Организаторы намеревались напомнить молодому поколению об уважении и любви к Родине.
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Началось памятное мероприятие минутой молчания, затем прошли соревнования. Участниками стали три команды - одна из Невьянска и две из Нижнего Тагила. Ребята стреляли из ружья, отвечали на вопросы викторины. Организаторы заверили, что подобные патриотические мероприятия будут проводиться в городе ещё много раз.
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Фото: пресс-служба МВД по Нижнему Тагилу
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