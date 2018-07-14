Любители рисовать соберутся 15 июля на пленэре в Нижнем Тагиле

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Любителей художественного творчества приглашают принять участие в городском пленэре, который пройдёт 15 июля в Нижнем Тагиле. Участникам будут предоставлены все необходимые для рисования предметы.
Сюжеты: Нижний Тагил
15 июля в 16:00 у Светомузыкального фонтана в Нижнем Тагиле состоится городской пленэр. Для участия приглашаются все желающие и любящие рисовать. Всем участникам будут предоставлены материалы и мольберты, передаёт сообщество «ТАGИЛ UNDERGROUND».
Профессиональные художники могут принести с собой собственные акварель, гуашь, кисти, карандаши и другие художественные материалы.
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