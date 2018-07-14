Любители рисовать соберутся 15 июля на пленэре в Нижнем Тагиле

15 июля в 16:00 у Светомузыкального фонтана в Нижнем Тагиле состоится городской пленэр. Для участия приглашаются все желающие и любящие рисовать. Всем участникам будут предоставлены материалы и мольберты, передаёт сообщество «ТАGИЛ UNDERGROUND».