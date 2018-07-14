Тагильчанин завоевал призовые места на всероссийском фестивале по воркауту
Сегодня, 17:40Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На прошедшем в Новокузнецке всероссийском фестивале по воркауту тагильчанин Максим Рудомётов завоевал призовые места в номинации воркаут-батл и воркаут-игры.
Сюжеты: Нижний Тагил
10 июля в Новокузнецке прошёл всероссийский фестиваль по воркауту, который собрал спортсменов со всей России. Свердловскую область на соревнованиях представляли два жителя Нижнего Тагила.
По результатам выступлений Максим Рудомётов занял третье место в номинации «Воркаут-батл» и второе место в номинации «Воркаут-игры», сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей