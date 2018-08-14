Призёры чемпионата VK Cup 2018 получили 2,5 миллиона рублей

12 августа состоялся заключительный тур чемпионата по программированию VK Cup 2018.

20 команд, приехавшие из российских, украинских и белорусских городов, состязались друг с другом в умении решать задачи разной сложности. Финалистам предлагалось решить за 3 часа семь задач, при этом судьи учитывали не только правильность выполнения, но и скорость.

Первое и второе места достались командам из Санкт-Петербурга, третье место заняли москвичи. Общий призовой фонд турнира составил 2 490 368 рублей, из которых за первое место давали 1 048 576 рублей, за второе место – 524 288 рублей и за третье – 262 144 рубля. Денежные призы VK Cup соответствовали круглым числам в двойной системе, отмечают в пресс-службе социальной сети.