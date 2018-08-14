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Призёры чемпионата VK Cup 2018 получили 2,5 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vk cup 2

Призёры чемпионата VK Cup 2018 получили 2,5 миллиона рублей

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