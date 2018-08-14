Тагильчанка лишилась сережки после похода в контактный зоопарк

Девушка вместе с ребенком посетила контактный зоопарк в одном из торговых центров в минувшие выходные. Тагильчанка рассказала, что при входе в помещение с животными она заплатила 200 рублей за возможность делать фото на телефон. По мнению посетительницы, именно это ей позволило в дальнейшем выявить воришек.

В начале экскурсии есть фото, где серёжка просматривается, ближе к завершению – серёжки нет. На протяжении всего нахождения там дрессированные обезьянки забавно трогают посетителей и их часто высаживают на плечи, спину. Такая забавная активность здорово притупляет бдительность. На фото с обезьяной серёжка ещё была на правом ухе, на фото с попугаем серёжки уже нет,поделилась тагильчанка Ирина.

Девушка рассказала, что на следующий день она обратилась к сотрудникам зоопарка, которые ей ничем не смогли помочь. Они уверяли, что злого умысла в произошедшем нет.

Но факт остался фактом. Уважаемые люди, будьте бдительны и аккуратны. Берегите свои вещи. Надеюсь, что мой случай не повторится,подчеркнула Ирина.

В зоопарке редакции TagilCity.ru сообщили, что подобная жалоба к ним поступает впервые.

Да, девушка приходила. Администратор вместе с ней прошёл по залу, проверили всё, что можно было. Также поговорили с сотрудниками, но ничего не нашли,рассказали представители зоопарка.