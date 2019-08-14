Над Уралом прольется метеорный поток Персеиды

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В ночь с 14 на 15 августа жители Среднего Урала смогут наблюдать метеорный поток Персеиды, пишет портал Е1.
Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, чтобы увидеть «падающие» звезды, необходимо смотреть на северную часть неба. Примерно за час наблюдения можно будет увидеть хотя бы один метеор. Скорость движения его по небосводу даже позволит запечатлеть явление на фотоаппарат с длительной выдержкой.
Напомним, что в середине июля жители региона могли наблюдать частичное лунное затмение.
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