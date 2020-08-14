Юрий Дудь снял фильм о Екатеринбурге с музыкальным критиком Михаилом Козыревым

Юрий Дудь снял фильм о Екатеринбурге с музыкальным критиком Михаилом Козыревым

Сегодня, 11:17Свободное времяФото: Скриншот с видео ютуб-канала "вДудь"
Юрий Дудь прилетел в Екатеринбург и провел интервью с музыкальным критиком Михаилом Козыревым. Ролик Юрий выложил на своём YouTube-канале.

Михаил Козырев является известным журналистом, музыкальным критиком, продюсером и актёром. В настоящее время Михаил трудится продюсером ночных эфиров телеканала «Дождь».

В ролике Юрий и Михаил прогуливаются по улицам Екатеринбурга. В ходе диалога коллеги посещали достопримечательности, говорили о политических взглядах, о жизни и творчестве Михаила, архитектуре и другие темы.

На крыше Ельцин-Центра Михаил рассказал, как относится к первому президенту Российской Федерации.

Я считаю, что всем что у меня есть я обязан Борису Николаевичу. Я бы за него жизнь отдал, говорит Михаил.

Кроме того, Михаил рассказал в чем видит смысл жизни.

Смысл жизни в том, чтобы быть в нужном месте в нужное время, поделился Михаил.

За 12 часов ролик уже близится к миллиону просмотров.

Ранее Юрий Дудь упоминал Нижний Тагил в своем ролике.

Сюжеты:
Екатеринбург
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