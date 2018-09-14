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#домахорошо
Новое поле для мини-футбола появилось в школе №13 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новое поле для мини-футбола появилось в школе №13 Нижнего Тагила

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