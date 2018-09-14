Новое поле для мини-футбола появилось в школе №13 Нижнего Тагила

13 сентября школа №13 получила в подарок новое поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Его разместили вдали от местонахождения старого места проведения уроков физкультуры, где за долгие годы жители Северного сделали тропу. Поле имеет разметку, ворота с сеткой и освещение.