Новое поле для мини-футбола появилось в школе №13 Нижнего Тагила

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Прежнее футбольное поле в школе №13 представляло собой естественный газон, через который жителями посёлка Северный была протоптана тропа, и который в дождливый день превращался в лужу из грязи. Со слов учащихся, занятия физкультурой на таком поле радости не приносили.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 сентября школа №13 получила в подарок новое поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Его разместили вдали от местонахождения старого места проведения уроков физкультуры, где за долгие годы жители Северного сделали тропу. Поле имеет разметку, ворота с сеткой и освещение.
Как сообщает «Тагильский рабочий», после торжественной части открытия поля, на нём состоялся первое соревнование по футболу. Товарищеский матч между учениками школы и спонсорами завершился со счётом 5:7 в пользу благотворителей.
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