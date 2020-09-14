В Екатеринбурге организаторы Ural Music Night назвали хедлайнеров фестиваля

В Екатеринбурге организаторы Ural Music Night назвали хедлайнеров фестиваля

Сегодня, 15:05Свободное времяPhoto: pixabay.com
Названы хедлайнеры, а также площадки фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Всего запланировано выступление 1,5 тысяч музыкантов на 50 сценах.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться, а потом выбрать артистов или сцены для посещения.

Группа The Hatters, участники проекта «Голос» на ТНТ Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят перед зрителями на площадке около Плотинки и Капсулы времени.

Этно и фолк музыку «Отава Ё» и Oligarkh можно будет услышать около Главпочтамта.

Сцена в парке имени Маяковского отдана для хип-хопа. Там будут выступать «Хлеб» и EK-Playaz.

Электронную музыку в исполнении «Русской кибернетики» посетители смогут услышать в ГЦСИ и ресторане Maccheroni.

Фанаты рока смогут послушать группы «Старый приятель» и «Nоль три» на сцене The Beatles.

Совместный проект группы «Ромарио» и струнного квартета «Аристократ» — «Большой симфонический квартирник», специальными гостями которого станут Алексей Романов («Воскресение»), Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Иващенко («Иваси») и Александр Гагарин («Сансара») выступят на сцене около ККТ «Космос».

Любители академической музыки будут ждать на сцене у Оперного театра и на Площади 1905 года.

Джаз, фанк и блюз можно будет услышать в клубе EverJazz (ProJazz.Group), на площадке «Территория культуры» на Тургенева, 22 (AmberSept, Junkyard Storytellaz) и у отеля 4Elements.

В завершении «Ночи Музыки» пройдет гала-концерт и акция «Светает» на Октябрьской площади. Певица Ёлка совместно с оркестром B-A-C-H исполнит песню «Солнце взойдет». Гостям концерта раздадут зеркала, чтобы в них отражались первые лучи солнца.

Рядом с площадками будут стоять мобильные прививочные пункты. Там все желающие смогут бесплатно поставить вакцину от гриппа.

Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись с 10 площадок.

Напомним, что в этом году из-за пандемии COVID-19 фестиваль будет проходить с 50% загрузкой площадок. Посетителям будут проверять температуру, установят санитайзеры, а также раздадут маски.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
музыкаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы