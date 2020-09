В Екатеринбурге организаторы Ural Music Night назвали хедлайнеров фестиваля

Названы хедлайнеры, а также площадки фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Всего запланировано выступление 1,5 тысяч музыкантов на 50 сценах. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться, а потом выбрать артистов или сцены для посещения. Группа The Hatters, участники проекта «Голос» на ТНТ Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят перед зрителями на площадке около Плотинки и Капсулы времени. Этно и фолк музыку «Отава Ё» и Oligarkh можно будет услышать около Главпочтамта. Сцена в парке имени Маяковского отдана для хип-хопа. Там будут выступать «Хлеб» и EK-Playaz. Электронную музыку в исполнении «Русской кибернетики» посетители смогут услышать в ГЦСИ и ресторане Maccheroni. Фанаты рока смогут послушать группы «Старый приятель» и «Nоль три» на сцене The Beatles. Совместный проект группы «Ромарио» и струнного квартета «Аристократ» — «Большой симфонический квартирник», специальными гостями которого станут Алексей Романов («Воскресение»), Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Иващенко («Иваси») и Александр Гагарин («Сансара») выступят на сцене около ККТ «Космос». Любители академической музыки будут ждать на сцене у Оперного театра и на Площади 1905 года. Джаз, фанк и блюз можно будет услышать в клубе EverJazz (ProJazz.Group), на площадке «Территория культуры» на Тургенева, 22 (AmberSept, Junkyard Storytellaz) и у отеля 4Elements. В завершении «Ночи Музыки» пройдет гала-концерт и акция «Светает» на Октябрьской площади. Певица Ёлка совместно с оркестром B-A-C-H исполнит песню «Солнце взойдет». Гостям концерта раздадут зеркала, чтобы в них отражались первые лучи солнца. Рядом с площадками будут стоять мобильные прививочные пункты. Там все желающие смогут бесплатно поставить вакцину от гриппа. Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись с 10 площадок. Напомним, что в этом году из-за пандемии COVID-19 фестиваль будет проходить с 50% загрузкой площадок. Посетителям будут проверять температуру, установят санитайзеры, а также раздадут маски.

