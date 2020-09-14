В Екатеринбурге организаторы Ural Music Night назвали хедлайнеров фестиваля

Всего запланировано выступление 1,5 тысяч музыкантов на 50 сценах.
Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться, а потом выбрать артистов или сцены для посещения.
Группа The Hatters, участники проекта «Голос» на ТНТ Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят перед зрителями на площадке около Плотинки и Капсулы времени.
Этно и фолк музыку «Отава Ё» и Oligarkh можно будет услышать около Главпочтамта.
Сцена в парке имени Маяковского отдана для хип-хопа. Там будут выступать «Хлеб» и EK-Playaz.
Электронную музыку в исполнении «Русской кибернетики» посетители смогут услышать в ГЦСИ и ресторане Maccheroni.
Фанаты рока смогут послушать группы «Старый приятель» и «Nоль три» на сцене The Beatles.
Совместный проект группы «Ромарио» и струнного квартета «Аристократ» — «Большой симфонический квартирник», специальными гостями которого станут Алексей Романов («Воскресение»), Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Иващенко («Иваси») и Александр Гагарин («Сансара») выступят на сцене около ККТ «Космос».
Любители академической музыки будут ждать на сцене у Оперного театра и на Площади 1905 года.
Джаз, фанк и блюз можно будет услышать в клубе EverJazz (ProJazz.Group), на площадке «Территория культуры» на Тургенева, 22 (AmberSept, Junkyard Storytellaz) и у отеля 4Elements.
В завершении «Ночи Музыки» пройдет гала-концерт и акция «Светает» на Октябрьской площади. Певица Ёлка совместно с оркестром B-A-C-H исполнит песню «Солнце взойдет». Гостям концерта раздадут зеркала, чтобы в них отражались первые лучи солнца.
Рядом с площадками будут стоять мобильные прививочные пункты. Там все желающие смогут бесплатно поставить вакцину от гриппа.
Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись с 10 площадок.
Напомним, что в этом году из-за пандемии COVID-19 фестиваль будет проходить с 50% загрузкой площадок. Посетителям будут проверять температуру, установят санитайзеры, а также раздадут маски.