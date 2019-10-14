Изображение креста Покраса Лампаса в Екатеринбурге показали на телебашне в Берлине

Фестиваль проходит в честь 30 годовщины с момента падения Берлинской стены. На протяжении десяти дней на телебашне демонстрируются изображения на тему цензуры. В рамках арт-проекта Unfreedom, 15 российских художников показали своё видение несвободы – туда попал и крест с Уралмаша.