Изображение креста Покраса Лампаса в Екатеринбурге показали на телебашне в Берлине
Сегодня, 20:22Свободное времяФото: скриншот с видео канала Festival of Lights
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С 11 по 20 октября в Берлине проходит фестиваль FESTIVAL OF LIGHTS. На берлинской телебашне появился Крест Покраса Лампаса, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Фестиваль проходит в честь 30 годовщины с момента падения Берлинской стены. На протяжении десяти дней на телебашне демонстрируются изображения на тему цензуры. В рамках арт-проекта Unfreedom, 15 российских художников показали своё видение несвободы – туда попал и крест с Уралмаша.
Крест стал одним из символов несвободы в искусстве, сообщают организаторы фестиваля «Стенограффия».
Сначала крест предстает пред зрителями в первоначальном виде, а затем в измененном.
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