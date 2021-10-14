Есть ли связь в русском селе? Как живут люди под Нижним Тагилом

Лучше всех здесь была связь у МегаФона и МТС — четыре деления. Билайн немного им уступил — три деления. Speedtest показал, что скорость интернета у МегаФона почти в два раз выше, чем у остальных операторов — 38.83 Мбит/с. У Билайна — 21.13 Мбит/с, у МТС — 20.50 Мбит/с. К слову, наши замеры сходятся с информацией экспертов Ookla, которые проанализировали данные трех сотен тысяч тестов скорости самих свердловчан, и увидели, что МегаФон опережает других операторов по этому показателю.