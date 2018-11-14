Новый формат историй представлен в социальной сети «ВКонтакте»
Группы и публичные страницы в социальной сети «ВКонтакте» теперь могут публиковать истории в новом формате – подборке из 20 фотографии и видео, которые будут объединены.
Новые истории появились во «ВКонтакте». Они представляют собой сюжет, состоящий из подборки 20 фотографии и видео. К этой подборке можно выбрать название и обложку, которая при публикации появится в историях сообщества и будет доступна для открытия по одному клику. Подборку можно разместить на стене, отправить в личные сообщения или чат.
Пресс-служба «ВКонтакте» сообщает, что в отличие от обычных историй, их новый вариант не исчезнет спустя 24 часа. Каждое сообщество или группа в день сможет опубликовать не более 50 сюжетов. Также владельцы пабликов получат инструменты статистики, которые позволят им отслеживать то, сколько кадров просмотрели пользователи.
Истории сообществ были запущены в феврале 2018 года. Спустя некоторое время не осталось никаких сомнений, что это востребованный формат, который интересен и сообществам, и их подписчикам. Поэтому мы продолжили улучшать сервис — и теперь предлагаем формат сюжетов, который поможет пользоваться историями с ещё большим комфортом,рассказал директор по развитию продуктов «ВКонтакте» Вадим Дорохов.