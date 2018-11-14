Педагог из Нижнего Тагила стала первой на Всероссийском конкурсе профмастерства
Сегодня, 06:00Свободное времяФото: пресс-служба ГДДЮТ
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Педагог из Нижнего Тагила стала победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Педагогический дебют».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мария Кузина, которая преподает в студии танца «Вдохновение», стала лучшей из семи педагогов Свердловской области, принимавших участие в конкурсе педагогического мастерства. Первый этап конкурса проходил в Екатеринбурге. Тагильчанка справилась с заданиями, которые необходимо было выполнить: представила свой педопыт, а также провела «Ассамблею эпох» для детей 13-15 лет.
Следующий этап конкурса пройдет в Москве, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
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