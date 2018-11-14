Педагог из Нижнего Тагила стала первой на Всероссийском конкурсе профмастерства

Мария Кузина, которая преподает в студии танца «Вдохновение», стала лучшей из семи педагогов Свердловской области, принимавших участие в конкурсе педагогического мастерства. Первый этап конкурса проходил в Екатеринбурге. Тагильчанка справилась с заданиями, которые необходимо было выполнить: представила свой педопыт, а также провела «Ассамблею эпох» для детей 13-15 лет.