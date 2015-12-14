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Нижний Тагил представляет на форуме потенциал развития военно-патриотического туристического кластера (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил представляет на форуме потенциал развития военно-патриотического туристического кластера (ФОТО)

14 декабря 2015, 16:55Свободное времяMaurice
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