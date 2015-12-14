Нижний Тагил представляет на форуме потенциал развития военно-патриотического туристического кластера (ФОТО)

Гостей форума на пленарном заседании в Атриуме Главного штаба Эрмитажа поприветствовал вице-губернатор города Игорь Албин. Северная столица уже четвертый год подряд становится организатором этого масштабного события. Форум продлится 3 дня, и 16 декабря будут проведены его итоги.

Нижний Тагил представляет на форуме потенциал развития военно-патриотического туристического кластера в рамках выставки «Территория культуры». На совместном интерактивном стенде УВЗ и Администрации города посетители форума могут ознакомиться с соответствующими видеоматериалами, осмотреть модели тагильского танкопрома, а также получить раздаточный материал, в том числе новые путеводители по городу, выпущенные Центром развития туризма Нижнего Тагила. На экспозиции работают представители Выставочного комплекса АО «НПК «Уралвагонзавод», Администрации города и Центра развития туризма НТ. Нижний Тагил приглашает всех гостей культурного и туристского форумов осмотреть экспозицию УВЗ и города. Стенд располагается на деловой площадке Инженерная ул., 4/1, в Российском Этнографическом музее. Кроме того, тагильская делегация планирует принять активное участие в деловой программе форумов.

Развитие военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле является на сегодняшний день одним из приоритетных продуктов рынка туристских услуг, который город сможет предложить в ближайшем будущем. И, самое важное, что проект поддержан на федеральном уровне. В сентябре в рамках работы международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле было подписано соглашение по созданию туристического кластера «Нижний Тагил - центр индустриального, военного, патриотического и исторического туризма». Документ был завизирован руководителем Федерального агентства по туризму РФ Олегом Сафоновым, главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, генеральным директором АО «НПК «Уралвагонзавод» Олегом Сиенко, генеральным директором ФКП «НТИИМ» Николаем Смирновым, а также исполнительным директором НО «Национальный туристический союз» Валерием Кайгородовым.

Военно-патриотический и индустриальный маршрут «Воентур», разрабатывающийся в рамках подписанного соглашения, - рассказывает директор Центра развития туризма города Нижний Тагил и участник делегации в Санкт-Петербурге Евгений Нагорный, - включает в себя автобусную и пешую экскурсию по Уралвагонзаводу, где гости смогут посмотреть территорию завода, посетить производственные центры, сложнейшие инженерные сооружения, оценить масштабы цехов, в которых в годы Великой Отечественной войны собирались легендарные Т-34. Посещение музея бронетанковой техники в рамках экскурсии также обеспечит гостям массу положительных эмоций. Они смогут увидеть более 1000 уникальных экспонатов, среди которых образцы танковой брони, снаряды, узлы, а также натурные образцы боевых машин от Т-34 и Т-90. На некоторые танки посетители музея смогут взобраться, а в других – даже посидеть внутри, ощутив себя настоящим танкистом.

Несомненно, залогом успешной реализации «Воентура» является массовая реализация инфраструктурных проектов, в том числе и инвестиционных, реализуемых в Нижнем Тагиле, - добавляет Каринэ Геворгян, начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Администрации города, также участница тагильской делегации, - только в 2015 году в городе «сданы» такие крупные объекты аттракции, как реконструированная сторожевая башня на Лисьей горе, отремонтированный Нижнетагильский Драматический театр, открывшаяся после реконструкции набережная «Тагильская лагуна» и другие. Комфортному размещению гостей в городе значительно способствует открывшийся в этом году первый международный сетевой отель в Нижнем Тагиле «Park Inn by Radisson.

В течение трёх дней на 82 площадках города состоится более 250 событий. В Международном культурном форуме примут участие около 9 000 человек. Все мероприятия будут разделены на четыре направления: деловое, официальное, образовательное и общественное. Работа форума будет организована в рамках 12 секций. Среди них - посвященные театру, кино, литературе, музеям, балету, сохранению культурного наследия и другие. Руководить секциями и вести дискуссии будут деятели культуры России и зарубежных стран. В рамках форума состоится торжественная церемония передачи эстафеты от Года Литературы к Году российского кино. 15 декабря в рамках форума состоится открытие отреставрированного Цирка на Фонтанке. Центральной площадкой форума станет Главный штаб Эрмитажа.